Игрок из Шахтера U-19, пропавший после матча с Антверпеном, уехал в россию - СМИ

Футболист Шахтера U-19 Александр Роспутько сбежал на территорию россии. Об этом сообщает Брутальный Футбол.

По информации источника, украинец уехал в страну-агрессора после своего исчезновения.

Роспутько пропал после выездного матча второго тура Юношеской лиги УЕФА против Антверпена (Бельгия). Игрок не прибыл в аэропорт, где была найдена только его форма.

Отметим, что 19-летний украинец отыграл лишь один матч в текущем сезоне в рамках международного турнира.

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