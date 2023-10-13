Футболист Шахтера U-19 пропал после выездного матча против Антверпена

"Горняки" нашли лишь форму игрока, который перестал отвечать на звонки.

Украинский футболист Шахтера U-19 Александр Роспутько не вернулся с командой в Украину после матча второго группового этапа Юношеской лиги УЕФА против Антверпена (2:1).

По информации Динамомании, полузащитник за день до матча Роспутько договорился с "горняками" о новом 5-летнем контракте. Благодаря этому он и попал в заявку на матч - в первой еврокубковой игре не участвовал.

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Шахтер должен был вернуться в Украину после матча, однако в аэропорту Роспутько не было.

В результате поисков нашли его форму. Игрок ограничил доступ в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Ранее Палкин сообщил, сколько футболистов ушло из Шахтера из-за правила ФИФА.

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