Почти 6 миллиардов гривен: Шахтер отчитался о доходах за прошлый сезон

Налогов "горняки" выплатили на сумму более 560 миллионов гривен.

Шахтер опубликовал годовой финансовый отчет по итогам деятельности клуба в сезоне-2022/23.

Как сообщает пресс-служба "горняков", общий показатель доходов донецкого клуба с учетом НДС за прошлый сезон составил 5 миллиардов 992 миллиона гривен.

В частности, доходы от продажи и аренды игроков составили 4 миллиарда 29 миллион гривен, а доходы от УЕФА и ФИФА за участие в еврокубках - 1 миллиард 606 миллионов гривен.

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Также от коммерческой деятельности, куда входит спонсорство, продажа билетов, абонементов, атрибутики, прав на телетрансляции, доход от украинской Премьер-лиги, "горняки" получили 357 миллионов гривен.

В то же время за сезон-2022/23 в бюджеты всех уровней Шахтер выплатил 566 миллионов 936 тысяч гривен налогов. Согласно статистике Государственной фискальной службы клуб входит в сотню крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Также Шахтер вместе с партнерами привлек 44 миллиона гривен на благотворительные цели.

Ранее сообщалось, что Судаков признан лучшим игроком Шахтера в сентябре.

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