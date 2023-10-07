Судаков признан лучшим игроком Шахтера в сентябре

Полузащитник "горняков" удостоился признания у болельщиков по итогам прошлого месяца.

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков был признан лучшим игроком донецкой команды по итогам сентября.

Как сообщает пресс-служба "горняков", в опросе среди болельщиков свои голоса 21-летнему хавбеку отдали 45,4% респондентов. Он опередил Тараса Степаненко, Александра Зубкова и Егора Назарину.

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В прошлом месяце Судаков провел в составе Шахтера четыре матча в украинской Премьер-лиге, забив Минаю и Руху, а также - по одному поединку в Кубке Украины и Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Ювентус следил за Судаковым во время матча против Антверпена.

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