"Нужны космические деньги": Трубин - о потенциальном уходе Судакова из Шахтера

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин поделился мнением, кто из игроков Шахтера может продолжить карьеру в топ-чемпионате.

По словам украинца, Георгий Судаков может перебраться в гранд, но за него придется заплатить очень много.

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"Все говорят, что Судаков. Но ему будет очень тяжело уйти из Шахтера. Это, наверное, нужны какие-то космические деньги за него. Шахтер просто так его не отпустит.

Он хочет играть в сильном клубе, 100%. Нужен клуб, у которого есть деньги. Пусть это будет Англия.

Челси? Нет. Эвертон? Не сможет заплатить. Пускай просто будет Англия", - сказал Трубин в интервью Sport Arena.

Ранее сообщалось, что Судаков привлек внимание итальянского гранда.

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