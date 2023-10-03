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"Нужны космические деньги": Трубин - о потенциальном уходе Судакова из Шахтера

Бывший игрок "горняков" верит в успех соотечественника.
Сегодня, 13:30
Георгий Судаков / ФК Шахтер Донецк
Георгий Судаков / ФК Шахтер Донецк

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин поделился мнением, кто из игроков Шахтера может продолжить карьеру в топ-чемпионате.

По словам украинца, Георгий Судаков может перебраться в гранд, но за него придется заплатить очень много.

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"Все говорят, что Судаков. Но ему будет очень тяжело уйти из Шахтера. Это, наверное, нужны какие-то космические деньги за него. Шахтер просто так его не отпустит.

Он хочет играть в сильном клубе, 100%. Нужен клуб, у которого есть деньги. Пусть это будет Англия.

Челси? Нет. Эвертон? Не сможет заплатить. Пускай просто будет Англия", - сказал Трубин в интервью Sport Arena.

Ранее сообщалось, что Судаков привлек внимание итальянского гранда.

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