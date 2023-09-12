Судаков привлек внимание итальянского гранда

Украинский игрок может перебраться в Турин.

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков попал в сферу интересов Ювентуса.

Как сообщает Calciomercato, за игроком следят скауты туринского клуба по указанию спортивного директора Кристиано Джунтоли.

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Отмечается, что итальянский гранд должен будет заплатить за Судакова примерно 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Георгий провел 2 матча за Шахтер, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что Мудрик изящно потроллил Трубина.

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