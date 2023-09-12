Судаков привлек внимание итальянского гранда
Украинский игрок может перебраться в Турин.
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков попал в сферу интересов Ювентуса.
Как сообщает Calciomercato, за игроком следят скауты туринского клуба по указанию спортивного директора Кристиано Джунтоли.
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Отмечается, что итальянский гранд должен будет заплатить за Судакова примерно 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Георгий провел 2 матча за Шахтер, в которых забил один гол.
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