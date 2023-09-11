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Футболист Шахтера открыл киберспортивный клуб в Киеве

Андрей Тотовицкий стал участником масштабного проекта.
Сегодня, 22:05
Андрей Тотовицкий / instagram.com/andrii.totovytskyi
Андрей Тотовицкий / instagram.com/andrii.totovytskyi

Футболист Шахтера Андрей Тотовицкий, который ныне выступает за Колос на правах аренды, стал одним из участников открытия киберспортивного клуба CYBERION в Киеве.

Полузащитник посетил клуб, чтобы лично опробовать преимущества и технику заведения.

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"Это киберспортивный клуб самого современного поколения, где можно почувствовать себя как в параллельной реальности, соблюдая правила fair play", - отметил Тотовицкий, добавив пост в Instagram.

Ранее сообщалось, что Зинченко рассказал о причинах создания команды по Counter-Strike.

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