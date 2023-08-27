"Это в нашей крови": Зинченко рассказал о причинах создания команды по Counter-Strike

Футболист в специальном интервью поделился подробностями о том, как он пришел к тому, чтобы инвестировать в киберспорт.

Недавно игрок Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко объявил о создании собственной команды по Counter-Strike.

В интервью для HLTV украинец рассказал о происхождении названия команды, о ее целях и своих эмоциях от этого процесса.

"Мы выбрали (в качестве названия) Passion UA, потому что это у нас в украинской крови - эта страсть что-то делать", — заявил Зинченко. "Как назовешь лодку, так она и поплывет, поэтому я доволен названием, но это не самое главное".

"Passion UA ​​родилась из моей глубокой любви к играм и моего желания внести свой вклад в развитие киберспорта в моей родной стране, Украине. Я стремлюсь создать киберспортивную организацию мирового уровня, которая будет стоять среди гигантов индустрии".

"Мечта и цель — играть на самом высоком уровне и в крупнейших соревнованиях, но, конечно, нам нужно с чего-то начинать. Как фанат CS, когда я услышал об этой идее, я был более чем рад принять в ней участие".

Александр заявил, что уже успел познакомиться с командой и выразил желание в будущем посетить один из ее буткемпов.

"Мне бы хотелось быть настолько активным, насколько я могу. Понятно, что с таким графиком я не смогу быть с командой каждый день, но я бы хотел побыть с ними на одном из их буткемпов или где-то еще".

"Я уже познакомился с командой. Не лично, потому что график очень плотный, но мне бы хотелось быть настолько активным, насколько это возможно".

"Обычно в голове, когда ты говоришь о владельце, ты говоришь о ком-то, с кем ты не можешь быть близок, с кем не можешь поговорить. Поэтому я просто сказал ребятам, что открыт для них 24 часа в сутки, 7 дней в неделю".

Он также напомнил, что все команды когда-то с чего-то начинали и были безызвестными.

"Может быть, некоторые из них футбольные фанаты или что-то в этом роде. Я всегда более чем рад помочь им или уделить им внимание".

"Я не знаю, чем я могу помочь ребятам, кроме инвестирования. Определенно никаких советов по игре, потому что на данный момент у меня 8-й уровень на FACEIT", — сказал он, смеясь.

"Мы все с чего-то начинали. Команды, находящиеся на вершине таблицы, все с чего-то начинали. Мы одинаковы. Цель и наша мечта – оказаться там, на вершине таблицы. Вам нужно просто верить в процесс и верить в людей, которые так усердно работают".

"В этой жизни возможно все, это точно. В детстве я даже не мог мечтать, что буду играть в Английской Премьер-лиге. А победить? Это что-то невероятное. В детстве я даже не мог мечтать об этом. В конце концов, это произошло, а это значит, что в этой жизни возможно все".

"Это мечта — создать что-то свое, и в конце концов эта мечта сбылась".

"Я не хочу сейчас говорить слишком много и слишком громко, потому что раньше жил и проявлял себя везде, где только мог. Лучше делать, чем говорить, поэтому давайте просто начнем".

Напомним, что конкурент Александра Зинченко по позиции в Арсенале весь нынешний сезон проведет на правах аренды в клубе испанской Ла Лиги.

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