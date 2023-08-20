Зинченко вместе с экс-тренером NaVi создали команду по Counter Strike

Игрок Арсенала продолжает все больше погружаться в киберспорт.

Александр Зинченко вскоре может вернуться на поле после того, как он пропустил множество матчей Арсенала из-за травмы икроножной мышцы.

По этой причине он пропустил концовку прошлого сезона и начало нынешнего. И времени он зря не терял, восстанавливаясь от травмы.

В своих социальных сетях 26-летний украинец объявил, что он совместно с бывшим тренером Natus Vincere Михаилом 'kane' Благиным создал новую команду по Counter Strike под названием Passion UA со слоганом "When Passion becomes Victory" (Когда Страсть становится Победой).

Предположительный состав новосозданной команды выглядит следующим образом:

zeRRoFIX

marat2k

jambo

jackasmo

s-chilla

"С радостью объявляем об официальном запуске совершенно новой киберспортивной команды! Основатель команды Александр Зинченко пригласил Михаила 'kane' Благина создать сильную конкурентоспособную команду CS для борьбы на самом высоком уровне!".

"Мы полны решимости, что главный чемпион "Кейн" даст этой команде правильное направление для развития и поспособствует превращению в топ-команду, ведь мы здесь для того, чтобы побеждать".

"Присоединяйтесь к нам в этом удивительном приключении! Больше новостей – уже совсем скоро!".

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Напомним, что Александр Зинченко может дебютировать в сезоне-2023/24 в матче против Кристал Пэлас, который состоится в понедельник, 21 августа. Начало встречи запланировано на 22:00 по Киеву.

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