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Середняк АПЛ попробует подписать конкурента Зинченко

Астон Вилла нуждается в приобретении левого защитника.
Сегодня, 16:26
Нуну Тавареш / Getty Images
Нуну Тавареш / Getty Images

Одноклубник и конкурент Александра Зинченко Нуну Тавареш может сменить клубную прописку этим летом.

Как сообщает Фабрицио Романо, Астон Вилла заинтересована в услугах футболиста, а Арсенал будет не против отпустить португальца. Финансовые детали возможной договоренности неизвестны.

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Персональные условия контракта с защитником на данный момент не обсуждались.

Отмечается, что в услугах Тавареша также был заинтересован Ноттингем Форрест, но сделка по переходу в стан "лесников" сорвалась, а для коллектива Унаи Эмери Нуну является вторым вариантом после Маркоса Акуньи, который выступает сейчас за Севилью.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла Нуну Тавареш

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