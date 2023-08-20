Середняк АПЛ попробует подписать конкурента Зинченко

Одноклубник и конкурент Александра Зинченко Нуну Тавареш может сменить клубную прописку этим летом.

Как сообщает Фабрицио Романо, Астон Вилла заинтересована в услугах футболиста, а Арсенал будет не против отпустить португальца. Финансовые детали возможной договоренности неизвестны.

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Персональные условия контракта с защитником на данный момент не обсуждались.

Отмечается, что в услугах Тавареша также был заинтересован Ноттингем Форрест, но сделка по переходу в стан "лесников" сорвалась, а для коллектива Унаи Эмери Нуну является вторым вариантом после Маркоса Акуньи, который выступает сейчас за Севилью.

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