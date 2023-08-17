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"Чувствует себя очень хорошо": Тренер Арсенала сообщил, когда Зинченко вернется после травмы

Украинский защитник уже приступил к тренировкам с командой.
Сегодня, 15:38
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета рассказал о состоянии украинского защитника Александра Зинченко после травмы.

Наставник "канониров" сообщил, что украинец уже работает в общей группе и в ближайшее время должен окончательно вернуться в строй.

"Алекс чувствует себя очень хорошо. Он тренировался с командой. Мы надеемся, что он будет доступен очень, очень скоро", - приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба.

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Напомним, что в конце минувшего сезона Зинченко получил травму икроножной мышцы, из-за которой не смог сыграть в трех заключительных турах английской Премьер-лиги, а также пропустил июньские матчи сборной Украины.

В прошлой кампании, которая стала для Зинченко первой в составе Арсенала, он провел за "канониров" во всех турнирах 33 матча, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.

Из-за повреждения Зинченко также пропустил стартовые матчи лондонцев в новом сезоне с Манчестер Сити (1:1, пен. 4:1) за Суперкубок Англии и против Ноттингем Форест (2:1) в первом туре АПЛ.

Ранее Зинченко рассказал, как реагирует на критику.

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