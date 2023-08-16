Зинченко поддержал одноклубника, получившего тяжелую травму

Футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко поддержал своего одноклубника Юрриена Тимбера, получившего тяжелую травму.

"Мы все с тобой, брат", - написал украинец в своем Instagram.

Отметим, что нидерландец получил повреждение в своем первом официальном матче за клуб против Ноттингема. Защитник травмировался еще в первом тайме, но заменили его уже во втором, когда стало ясно, что он не продолжит игру.

Напомним, ранее сообщалось, что Тимбер вылетит на длительный срок.