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Зинченко поддержал одноклубника, получившего тяжелую травму

Юрриен Тимбер пропустит большой срок.
Вчера, 22:35
Юрриен Тимбер / Getty Images
Юрриен Тимбер / Getty Images

Футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко поддержал своего одноклубника Юрриена Тимбера, получившего тяжелую травму.

"Мы все с тобой, брат", - написал украинец в своем Instagram.

Отметим, что нидерландец получил повреждение в своем первом официальном матче за клуб против Ноттингема. Защитник травмировался еще в первом тайме, но заменили его уже во втором, когда стало ясно, что он не продолжит игру.

Напомним, ранее сообщалось, что Тимбер вылетит на длительный срок.


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