Неймар сделал совместное фото с бразильской легендой CS:GO и его командой

Футболист и киберспортсмены пересеклись в Саудовской Аравии.

Новичок Аль-Хиляля Неймар встретился с любимой своей командой по CS:GO Furia.

Лидер бразильского коллектива Fallen в соцсетях опубликовал совместную фотографию с игроком, сделанную в Саудовскую Аравию, куда нападающий недавно перешел.

"Здорово иметь возможность внимательно следить за началом нового этапа Неймара в новом клубе Аль-Хиляль".

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"Спасибо за предоставленную возможность, буду следить и ждать матча скорого матча Неймара против Роналду", - написал Fallen.

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