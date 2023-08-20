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Неймар сделал совместное фото с бразильской легендой CS:GO и его командой

Футболист и киберспортсмены пересеклись в Саудовской Аравии.
Сегодня, 15:46
Неймар и Fallen / Getty Images
Неймар и Fallen / Getty Images

Новичок Аль-Хиляля Неймар встретился с любимой своей командой по CS:GO Furia.

Лидер бразильского коллектива Fallen в соцсетях опубликовал совместную фотографию с игроком, сделанную в Саудовскую Аравию, куда нападающий недавно перешел.

"Здорово иметь возможность внимательно следить за началом нового этапа Неймара в новом клубе Аль-Хиляль".

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"Спасибо за предоставленную возможность, буду следить и ждать матча скорого матча Неймара против Роналду", - написал Fallen.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Counter-Strike- Global Offensive Furia

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