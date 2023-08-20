Неймар сделал совместное фото с бразильской легендой CS:GO и его командой
Футболист и киберспортсмены пересеклись в Саудовской Аравии.
Новичок Аль-Хиляля Неймар встретился с любимой своей командой по CS:GO Furia.
Лидер бразильского коллектива Fallen в соцсетях опубликовал совместную фотографию с игроком, сделанную в Саудовскую Аравию, куда нападающий недавно перешел.
"Здорово иметь возможность внимательно следить за началом нового этапа Неймара в новом клубе Аль-Хиляль".
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"Спасибо за предоставленную возможность, буду следить и ждать матча скорого матча Неймара против Роналду", - написал Fallen.
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