iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

NaVi сотворили мощный камбэк, уничтожив FURIA

Украинский коллектив после проигранной карты решил по быстрому закрыть соперника.
Сегодня, 01:01
NaVi / HLTV
NaVi / HLTV

В среду, 16 августа, в рамках турнира по CS:GO Gamers8 2023 Natus Vincere встречались с FURIA.

"Рожденные побеждать" крайне уверенно стартовали на карте Nuke, однако после 10:5 в свою пользу команда умудрилась отдать преимущество. В итоге, бразильцы воспользовались данным подарком, обыграв оппонента 16:11.

Читай также: Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi все еще в топ-10, Monte поднялись на две позиции

Следующей картой для команд стала Mirage. Пик украинского коллектива вновь начался с уверенно взятой первой половины, однако далее NaVi решили заставить фанатов понервничать. Все же победу добыть удалось, но крайне непростую - 16:13.

Для решающего Ancient Natus Vincere, вероятно, нашли силы благодаря невероятному хиту Александра S1mple Костылева, который он опубликовал в соцсетях. Снайпер в ночь перед игрой исполнил украинскую песню, которая сейчас принесла партнерам моральный буст.

Украинская команда после данного заряда просто вынесла в одну калитку FURIA. B1t с S1mple феерили, добыв победу 16:4.

Таким образом, в следующем этапе турнира NaVi встретятся с Vitality. Матч состоится уже в четверг, 17 августа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi Counter-Strike- Global Offensive

Статьи по теме

NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Клатч один в четыре: Мудрик похвастался победой в раунде CS:GO Клатч один в четыре: Мудрик похвастался победой в раунде CS:GO
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi все еще в топ-10, Monte поднялись на две позиции Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi все еще в топ-10, Monte поднялись на две позиции
Хюлькенберг: Рекорд Формулы 1 по количеству гонок без подиума говорит о моих навыках Хюлькенберг: Рекорд Формулы 1 по количеству гонок без подиума говорит о моих навыках
Помочь журналистам

Видео

Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута
Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Формула 101:10
Хюлькенберг: Рекорд Формулы 1 по количеству гонок без подиума говорит о моих навыках
Футбол01:10
Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА
Киберспорт01:01
NaVi сотворили мощный камбэк, уничтожив FURIA
Теннис00:54
Байндль завершила участие на турнире в Стенфорде, вылетев во втором раунде.
Бокс00:41
Стало известно имя соперника Гвоздика по бою в андеркарде Чарло - Канело
Футбол00:35
Гвардиола установил очередной тренерский рекорд
Европа00:12
Манчестер Сити по пенальти обыграл Севилью и завоевал Суперкубок УЕФА
Футбол00:10
Защитник молодежной сборной Украины намекнул на смену клубной прописки
Вчера, 23:58
23:58
Ливерпуль подпишет капитана сборной Японии
Бокс23:41
Промоутер Джошуа: Не могу поверить, что Уайлдера так высоко оценивают
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK