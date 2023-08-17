NaVi сотворили мощный камбэк, уничтожив FURIA

Украинский коллектив после проигранной карты решил по быстрому закрыть соперника.

В среду, 16 августа, в рамках турнира по CS:GO Gamers8 2023 Natus Vincere встречались с FURIA.

"Рожденные побеждать" крайне уверенно стартовали на карте Nuke, однако после 10:5 в свою пользу команда умудрилась отдать преимущество. В итоге, бразильцы воспользовались данным подарком, обыграв оппонента 16:11.

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Следующей картой для команд стала Mirage. Пик украинского коллектива вновь начался с уверенно взятой первой половины, однако далее NaVi решили заставить фанатов понервничать. Все же победу добыть удалось, но крайне непростую - 16:13.

Для решающего Ancient Natus Vincere, вероятно, нашли силы благодаря невероятному хиту Александра S1mple Костылева, который он опубликовал в соцсетях. Снайпер в ночь перед игрой исполнил украинскую песню, которая сейчас принесла партнерам моральный буст.

Украинская команда после данного заряда просто вынесла в одну калитку FURIA. B1t с S1mple феерили, добыв победу 16:4.

Таким образом, в следующем этапе турнира NaVi встретятся с Vitality. Матч состоится уже в четверг, 17 августа.

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