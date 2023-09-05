"Не очень рад тебя видеть": Мудрик изящно потроллил Трубина

Футболист Челси и сборной Украины Михаил Мудрик присоединился к национальной команды перед играми в квалификации чемпионата Европы-2024.

Украинский футболист встретился с бывшим одноклубником Анатолием Трубиным, который летом перешел в Бенфику.

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Мудрик пошутил над партнером по национальной команде, потроллив его.

"Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь", - написал Мудрик.

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Напомним, что Мудрик и Трубин вместе играли за Шахтер. В январе вингер перешел в Челси за 70+30 миллионов евро, а в августе донецкий клуб продал вратаря за 10+1 миллион в Бенфику.

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