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"Не очень рад тебя видеть": Мудрик изящно потроллил Трубина

Бывшие одноклубники встретились в сборной Украины.
Сегодня, 07:30
Михаил Мудрик / УАФ
Михаил Мудрик / УАФ

Футболист Челси и сборной Украины Михаил Мудрик присоединился к национальной команды перед играми в квалификации чемпионата Европы-2024.

Украинский футболист встретился с бывшим одноклубником Анатолием Трубиным, который летом перешел в Бенфику.

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Мудрик пошутил над партнером по национальной команде, потроллив его.

"Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь", - написал Мудрик.

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Напомним, что Мудрик и Трубин вместе играли за Шахтер. В январе вингер перешел в Челси за 70+30 миллионов евро, а в августе донецкий клуб продал вратаря за 10+1 миллион в Бенфику.

Ранее сообщалось, что Кривцов высказался об отношении Месси, Альбы и Бускетса к войне с россией.

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