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Жгучая брюнетка на семейном отдыхе: Рамос трогательно поздравил жену с годовщиной

Испанский футболист вместе с Пилар Рубио провели шикарно время вместе.
Сегодня, 14:30
Серхио Рамос с женой / instagram.com/pilarrubio
Серхио Рамос с женой / instagram.com/pilarrubio

Бывший футболист сборной Испании Серхио Рамос не может найти себе новый клуб после того, как ушел из ПСЖ.

Несмотря на эти трудности, испанского игрока поддерживает возлюбленная Пилар Рубио. Пара отпраздновала свою годовщину, которая насчитывает уже 11 лет.

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Рамос опубликовал пост в Instagram, в котором написал обращение к жене. Защитник также добавил несколько фотографий с отдыха, который семья провела у бассейна.

"11 лет с тех пор, как мы начали это замечательное путешествие вместе и целая жизнь впереди, чтобы продолжать наслаждаться.

Спасибо за то, что выбираешь держать меня за руку каждый день, создавая эту замечательную семью вместе и за то, что делаете каждый момент уникальным. Я люблю тебя", - написал Рамос.

Ранее сообщалось, что Лунин поздравил свою возлюбленную с годовщиной.

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