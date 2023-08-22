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В семье Кейна пополнение: Жена футболиста родила мальчика

Англичанин стал обладателям главного "покера" в жизни.
Сегодня, 00:52
Кейн с женой / Instagram
Кейн с женой / Instagram

Форвард Баварии Харри Кейн и его жена объявили в соцсетях о рождении четвертого ребенка.

У пары родился сын. В инстаграме футболист также объявил имя младенца и опубликовал его фото.

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"Добро пожаловать в мир, Генри Эдвард Кейн. 20.08.2023. Люблю тебя, малыш", - говорится в заявлении в соцсетях.

В комментариях под данным постом уже более нескольких тысяч комментариев с поздравлениями от бывших и нынешних партнеров по команде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Харри Кейн сын

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