В семье Кейна пополнение: Жена футболиста родила мальчика
Англичанин стал обладателям главного "покера" в жизни.
Форвард Баварии Харри Кейн и его жена объявили в соцсетях о рождении четвертого ребенка.
У пары родился сын. В инстаграме футболист также объявил имя младенца и опубликовал его фото.
Читай также: Тухель: Кейн - абсолютный топ
"Добро пожаловать в мир, Генри Эдвард Кейн. 20.08.2023. Люблю тебя, малыш", - говорится в заявлении в соцсетях.
В комментариях под данным постом уже более нескольких тысяч комментариев с поздравлениями от бывших и нынешних партнеров по команде.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!