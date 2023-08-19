Тухель: Кейн - абсолютный топ

Вчера, 18 августа, Бавария в первом туре Бундеслиги разгромила Вердер.

Новичок мюнхенцев Харри Кейн вышел в старте, оформив гол+пас. Наставник "красных" Томас Тухель высказался о первом полноценном матче игрока в стане своей команды.

По словам немецкого специалиста, англичанин - абсолютный топ-футболист.э

"Мы сыграли очень солидно от начала до конца, у нас не было взлетов и падений, и мы сделали свое дело. В течение десяти минут во втором тайме была фаза, когда мы действовали немного неаккуратно. Но нам хватило терпения, чтобы пережить это. В итоге мы хорошо соединили контроль мяча и быстрые атаки.

Я доволен тем, что мы наконец-то не пропустили. Мы все работали как одно целое и сделали хороший первый шаг.

Задача наших полузащитников - много двигаться и быть на мяче, поэтому мы должны адаптироваться друг к другу. Киммих и Горецка сегодня здорово взаимодействовали.

Слова "хороший" недостаточно, чтобы описать Гарри Кейна. Он - абсолютный топ. Его присутствие многое меняет. Он сразу начал с результативной передачи, а затем забил, и так может продолжаться и дальше", - сказал Тухель.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!