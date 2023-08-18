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Бавария на выезде разгромила Вердер

Кейн сделал два результативных действия.
Вчера, 23:30
Вердер - Бавария / Getty Images
Вердер - Бавария / Getty Images

В пятницу, 18 августа, бременский Вердер принимал на своем поле мюнхенскую Баварию.

Мюнхенцы сразу подвтердили статус фаворита, забив быстрый гол. Отличился Сане с передачи Кейна, это первое результативное действие англичанина в новом клубе.

Вердер отыгрался уже через пять минут усилиями Фюллькруга, однако гол отменил ВАР. До конца первого тайма команды обменивались атаками, но счет не изменился.

Во втором тайме хозяева имели несколько возможностей сравнять счет, но неудачно, затем преимущество вновь перешло на сторону Баварии. Мюнхенцы много атаковали, что позволило наконец Кейну забить свой первый гол.

Сане на 90-й минуте, казалось, поставил точку в матче, но вышедший на замену Матиас Тель довел счет до разгромного.

Статистика матча Вердер - Бавария 1-го тура чемпионата Германии

Вердер - Бавария 0:4
Голы: Сане, 4, 90, Кейн, 75, Тель, 90+4

Владение мячом: 32% - 68%
Удары: 6 - 25
Удары в створ: 1 - 10
Угловые: 0 - 6
Атаки: 68 - 139

Вердер: Павленка - Вайзер (Берк, 59), Велькович, Фридль, Пипер, Юнг (Опиц, 79) - Битенкур (Шмид, 68), Линен (Гросс, 68), Стаге (Ковнацки, 79) - Фюллькруг, Дукш.

Бавария: Ульрайх -  Мазрауи, Упамекано, Ким Мин Чжэ (де Лигт, 68), Дэвис - Горетцка (Лаймер, 79), Киммих, Коман (Шупо-Мотинг, 84), Сане, Мусиала (Мюллер, 84) - Кейн (Тель, 84).

Предупреждения: Дукш, 20, Линен, 56 - Ким Мин Чжэ, 55

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вердер Бавария Мюнхен

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