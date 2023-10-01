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Луческу - о шансах выйти на первое место после провала Шахтера: Они нас не интересуют

Специалист отметил, что команда сосредоточена на своей игры и своих результатах.
Вчера, 22:25
Мирча Луческу / FC Dynamo Kyiv
Мирча Луческу / FC Dynamo Kyiv

В рамках 9 тура чемпионата Украины Динамо победило Александрию со счетом 4:2.

Наставник клуба Мирча Луческу высказался о результате. По его словам, команда продолжает много пропускать после элементарных ошибок.

"Наша проблема заключается в том, что мы много пропускаем. Пропускаем после стандартных положений, после элементарных ошибок. Мы должны лучше работать над этими моментами. Но мы и забиваем много. Сегодня мы хорошо начали матч, хорошо его завершили. В середине же поединка темп был немного не тот, который хотелось бы видеть.

Сейчас в наш чемпионат не едут качественные легионеры, а многие футболисты наших клубов перебираются в европейские чемпионаты. Все это привело к тому, что в целом в чемпионате Украины команды находятся примерно на одном уровне. Поэтому сложно играть со всеми: все хотят забивать, все хотят побеждать, у всех очень высокая мотивация.

Чемпионат Украины проходит без качественных легионеров, и мы видим, что каждая команда может обыграть любого соперника, и наоборот. Это касается всех. Поэтому сегодняшняя победа является важной для нас".

Румына такжже спросили о том, вдохновляет ли его команду то, что Шахтер проиграл свой последний матч? Теперь "бело-синие" могут выйти на первое место, если выиграют все перенесенные матчи.

"Нас не интересует Шахтер. Нас не интересует любая другая команда. Нас интересует наша игра. Мы провели качественную подготовку к сегодняшнему матчу, поэтому и победили", - ответил Луческу.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Динамо Киев Мирча Луческу

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