Динамо Киев - Александрия: обзор и результат матча чемпионата Украины 01.10.2023

В рамках 9 тура чемпионата Украины киевское Динамо встретилось с Александрией.

Учитывая не лучший старт команды из Кировоградщины, данная игра должна была стать легкой прогулкой для столичного клуба, и все шло к тому после того, как Владимир Бражко открыл счет в матче.

Однако, коллектив Руслана Ротання приехал в гости, чтобы навязать борьбу и не был намерен "опускать руки" после первого же пропущенного гола и в концовке первого тайма команды обменялись голами. Сперва Жеовани восстановил паритет в счете, а спустя одну минуту Ванат с ассиста Ярмоленко снова вывел Динамо вперед.

На этом команды не ограничились. После перерыва Даниил Скорко снова дал Александрии и ее фанатам надежду, сравняв счет во второй раз за матч.

Все шло к ничьей, но за несколько минут до конца Владимир Бражко оформил дубль, а ассист отдал также уже упомянутый Владислав Ванат, а за несколько мгновений до финального свистка забил еще и Виталий Буяльський .

Статистика матча чемпионата Украины Динамо - Александрия

Динамо - Александрия 4:2

Голы: Бражко, 15, 83, Ванат, 44, Буяльський, 90+3 - Жеовани, 43, Скорко, 48

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 13 - 8

Удары в створ: 6 - 4

Атаки: 94 - 72

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!