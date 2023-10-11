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Палкин сообщил, сколько футболистов ушло из Шахтера из-за правила ФИФА

Функционер отметил ситуацию, которую пришлось экстренно решать.
Сегодня, 13:27
Сергей Палкин / ФК Шахтер Донецк
Сергей Палкин / ФК Шахтер Донецк

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин подвел итоги сезона-2022/23.

Функционер заявил, что половина команды ушло из-за правила ФИФА, которое позволяло приостанавливать контракты с клубами из-за войны в Украине.

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"Отдельно хочу отметить несправедливое и дискредитационное решение ФИФА ввести приложение №7 к регламенту, что позволило игрокам разрывать контракты из-за войны. Учитывая эту статью, команду бесплатно покинули почти 15 футболистов, клуб потерял инвестиции и понес большие убытки.

Нам пришлось строить команду заново. И я благодарен тем игрокам, которые вернулись в Украину из-за границы и присоединились к Шахтеру: Александр Зубков, Иван Петряк, Марьян Швед, Богдан Михайличенко – все они очень помогли клубу в это непростое время", - отметил Палкин.

Ранее Шахтер отчитался о доходах за прошлый сезон, заработав солидную сумму.

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Источник: ФК Шахтер Донецк
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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