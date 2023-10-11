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"Это будет провал": Бражко назвал задачу Динамо на сезон

Игрок киевлян поделился своей мечтой.
Сегодня, 08:44
Владимир Бражко / ФК Динамо Киев
Владимир Бражко / ФК Динамо Киев

Футболист Динамо Владимир Бражко рассказал о своих планах на будущее.

По словам украинца, он хочет выступать в Европе.

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"Закрепиться в команде и играть стабильно, чтобы вырасти в топ-футболиста и поехать играть в Европу.

Стать чемпионом? И стать чемпионом, конечно. Я говорю об этом в каждом интервью. Это будет провал, если нам и это не получится сделать. Остался только один трофей – надо его забирать", - сказал Бражко в интервью Football Hub.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо подтвердил интерес со стороны Торино.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Бражко

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