"Это будет провал": Бражко назвал задачу Динамо на сезон

Футболист Динамо Владимир Бражко рассказал о своих планах на будущее.

По словам украинца, он хочет выступать в Европе.

Читай также: "Хотелось, но пока не могу": Игрок Полесья Усик - о желании выйти на матч против Динамо

"Закрепиться в команде и играть стабильно, чтобы вырасти в топ-футболиста и поехать играть в Европу.

Стать чемпионом? И стать чемпионом, конечно. Я говорю об этом в каждом интервью. Это будет провал, если нам и это не получится сделать. Остался только один трофей – надо его забирать", - сказал Бражко в интервью Football Hub.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо подтвердил интерес со стороны Торино.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!