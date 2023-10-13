Шахтер подтвердил "исчезновение" игрока U-19

Донецкий Шахтер прокомментировал ситуацию с "исчезновением" игрока U-19 Александром Роспутько.

Представители "горняков" официально подтвердили, что футболист не вернулся в Украину после матча Юношеской лиги УЕФА с Антверпеном (Бельгия).

Подтверждаем факт невозвращения Александра Роспутько в Украину после матча с Антверпеном. Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет. Мы не можем утверждать, в каком направлении исчез игрок. У нас нет информации. Клуб надеется, что игрок вернется в ближайшее время. Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в стан команды.

В Шахтере заявили, что, если футболист не выйдет на связь, то с ним разорвут контракт и потребуют финансовую компенсацию.

"Если он не вернется – контракт будет расторгнут по вине игрока. Клуб оставляет за собой право потребовать с игрока финансовую компенсацию", - приводит комментарий "горняков" UA-Футбол.

По информации СМИ, Роспутько сейчас находится в россии.

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