iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер подтвердил "исчезновение" игрока U-19

Клуб не знает, куда пропал Александр Роспутько.
Сегодня, 14:45
Александр Роспутько / ФК Шахтер Донецк
Александр Роспутько / ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер прокомментировал ситуацию с "исчезновением" игрока U-19 Александром Роспутько.

Представители "горняков" официально подтвердили, что футболист не вернулся в Украину после матча Юношеской лиги УЕФА с Антверпеном (Бельгия).

Подтверждаем факт невозвращения Александра Роспутько в Украину после матча с Антверпеном. Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет.

Мы не можем утверждать, в каком направлении исчез игрок. У нас нет информации. Клуб надеется, что игрок вернется в ближайшее время. Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в стан команды.

В Шахтере заявили, что, если футболист не выйдет на связь, то с ним разорвут контракт и потребуют финансовую компенсацию.

"Если он не вернется – контракт будет расторгнут по вине игрока. Клуб оставляет за собой право потребовать с игрока финансовую компенсацию", - приводит комментарий "горняков" UA-Футбол.

По информации СМИ, Роспутько сейчас находится в россии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

Статьи по теме

звезда с-п: Роспутько попросил политического убежища, но в нашем клубе его не будет звезда с-п: Роспутько попросил политического убежища, но в нашем клубе его не будет
Игрок из Шахтера U-19, пропавший после матча с Антверпеном, уехал в россию - СМИ Игрок из Шахтера U-19, пропавший после матча с Антверпеном, уехал в россию - СМИ
Футболист Шахтера U-19 пропал после выездного матча против Антверпена Футболист Шахтера U-19 пропал после выездного матча против Антверпена
Матч с Северной Македонией обслужит арбитр, при котором украинцы еще ни разу не побеждали Матч с Северной Македонией обслужит арбитр, при котором украинцы еще ни разу не побеждали
Помочь журналистам

Видео

Жахи Альфонсо: Девіс заробив пенальті, який не реалізував партнер, а потім допоміг Японії розгромити Канаду
Жахи Альфонсо: Девіс заробив пенальті, який не реалізував партнер, а потім допоміг Японії розгромити Канаду

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Евро-202418:26
Миколенко: Думаю, македонцы будут играть в ту же игру, что и в Скопье
Европа18:15
Кривцов не сыграет против Северной Македонии
Футбол17:55
Легенда МЮ выпустит дебютный мини-альбом
Европа17:54
Наставник Северной Македонии: Сборная Украины - команда с отличными исполнителями
Европа17:29
В Реале хотят видеть одного из своих экс-игроков преемником Анчелотти
Европа17:18
звезда с-п: Роспутько попросил политического убежища, но в нашем клубе его не будет
Киберспорт17:17
Monte все ж примут участие в IEM Sydney 2023
Другие страны16:49
Жахи Альфонсо: Девіс заробив пенальті, який не реалізував партнер, а потім допоміг Японії розгромити Канаду
Украина16:26
Ребров: Спорт - это и есть политика, УЕФА не может допускать россиян к соревнованиям
Украина15:56
Украинский футболист скрылся на россии? Что известно
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK