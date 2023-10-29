Ворскла - Металлист 1925 2:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 29.10.2023
В Полтаве прошел матч двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись местная Ворскла и Металлист 1925.
По ходу первого тайма харьковчане сумели выйти вперед, благодаря голу Алексея Сидорова. Однако практически сразу же после перерыва хозяева поля отыгрались за счет гола Виктора Корниенко.
А в конце матча команды порадовали еще двумя взятиями ворот. Сначала снова Металлист вырвался в лидеры, когда голом отметился Марьян Фарина, после чего грубейшую ошибку допустил Олег Мозиль, выпустивший мяч из рук после подачи прямо в собственные ворота.
Вашему вниманию видео всех голов матча Ворскла - Металлист 1925 в двенадцатом туре УПЛ:
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Ворскла - Металлист 1925 2:2
Голы: Корниенко, 47, Нестеренко, 83 - Сидоров, 17, Фарина, 78
Удары: 10 - 5
Удары в створ: 6 - 4
Владение мячом: 55% - 45%
Атаки: 99 - 88
Ворскла: Исенко - Пердута, Павлюк, Сантана (Хрипчук, 57), Корниенко - Скляр, Челядин - Кане, Юрченко, Якубу (Нестеренко, 76) - Степанюк.
Металлист 1925: Мозиль - Курило, Е. Ткачук, Фарина, Безуглый - Вачиберадзе, Габелок, А. Ткачук (Бичек, 64) - Юсов (Чирук, 87), Сидоров, Ременюк (Дмитренко, 64).
Предупреждения: Сантана, Корниенко, Павлюк - Юсов.
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