Ворскла - Металлист 1925 2:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 29.10.2023

Харьковчане были максимально близки к победе, но из-за ошибки вратаря им пришлось довольствоваться лишь ничейным результатом.

В Полтаве прошел матч двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись местная Ворскла и Металлист 1925.

По ходу первого тайма харьковчане сумели выйти вперед, благодаря голу Алексея Сидорова. Однако практически сразу же после перерыва хозяева поля отыгрались за счет гола Виктора Корниенко.

А в конце матча команды порадовали еще двумя взятиями ворот. Сначала снова Металлист вырвался в лидеры, когда голом отметился Марьян Фарина, после чего грубейшую ошибку допустил Олег Мозиль, выпустивший мяч из рук после подачи прямо в собственные ворота.

Вашему вниманию видео всех голов матча Ворскла - Металлист 1925 в двенадцатом туре УПЛ:

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Ворскла - Металлист 1925 2:2

Голы: Корниенко, 47, Нестеренко, 83 - Сидоров, 17, Фарина, 78

Удары: 10 - 5

Удары в створ: 6 - 4

Владение мячом: 55% - 45%

Атаки: 99 - 88

Ворскла: Исенко - Пердута, Павлюк, Сантана (Хрипчук, 57), Корниенко - Скляр, Челядин - Кане, Юрченко, Якубу (Нестеренко, 76) - Степанюк.

Металлист 1925: Мозиль - Курило, Е. Ткачук, Фарина, Безуглый - Вачиберадзе, Габелок, А. Ткачук (Бичек, 64) - Юсов (Чирук, 87), Сидоров, Ременюк (Дмитренко, 64).

Предупреждения: Сантана, Корниенко, Павлюк - Юсов.

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