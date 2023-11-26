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Динамо - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 26.11.2023

Столичный клуб постепенно поднимается по таблице чемпионата Украины.
Вчера, 23:06
Динамо - Рух / ФК Динамо Киев
Динамо - Рух / ФК Динамо Киев

В воскресенье, 26 ноября, в Киеве прошел матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги между местным Динамо и львовским Рухом.

Вопрос о победителе встречи был закрыт еще по итогам первого тайма. На 6-й минуте поединка голом отметился Александр Тымчик, а под занавес тайма Владислав Кабаев удвоил преимущество "бело-синих" и, как оказалось, установил окончательный счет.

Вашему вниманию видео всех голов матча Динамо - Рух в пятнадцатом туре УПЛ:

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Динамо - Рух 2:0
Голы: Тымчик, 6, Кабаев, 44

Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 13 - 7
Удары в створ: 7 - 2
Угловые: 2 - 6
Фолы: 9 - 9

Динамо: Бущан - Дубинчак, Дячук, Сирота, Тымчик, Бражко - Шепелев (Андриевский, 90), Буяльский, Кабаев, Караваев (Вивчаренко, 75) - Бенито (Ванат, 60).

Рух: Герета - Роман, Дидык, Слюбик, Сыч - Эдсон (Пидгурский, 26), Сапуга, Таллес (Карабин, 76) - Соломон (Климчук, 54), Квасница, Пастух.

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Динамо - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

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