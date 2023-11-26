Динамо - Рух: результат матча

В воскресенье, 26 ноября, в рамках 15-го тура УПЛ киевское Динамо принимало львовский Рух.

Первы пять минут в центре поля велась напряженная борьба, в итоге давление киевлян привело к ошибке Гереты, чем и воспользовался Тымчик, открыв счет уже на 6-й минуте.

Рух ответил двумя опасными угловыми и игра немного успокоилась, вплоть до 40-й минуты. Динамовцы снова включили прессинг, заставили кипера Руха ошибиться и забили второй гол. Результативный удар на свой счет записал Владислав Кабаев.

А вот второй тайм оказался не таким интересным. Гости хорошо держали защиту, хозяева иногда проникали быстрыми атаками, но довести дело до серьезной опасности не удавалось. Как итог, 2:0 уверенная победа Динамо.

Статистика матча Динамо - Рух 15-го тура УПЛ

Динамо - Рух 2:0

Голы: Тымчик, 6, Кабаев, 44

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 13 - 7

Удары в створ: 7 - 2

Угловые: 2 - 6

Фолы: 9 - 9

Динамо: Бущан - Дубинчак, Дячук, Сирота, Тымчик, Бражко - Шепелев (Андриевский, 90), Буяльский, Кабаев, Караваев (Вивчаренко, 75) - Бенито (Ванат, 60).

Рух: Герета - Роман, Дидык, Слюбик, Сыч - Эдсон (Пидгурский, 26), Сапуга, Таллес (Карабин, 76) - Соломон (Климчук, 54), Квасница, Пастух.

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