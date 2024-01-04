Официально: Долганский - исполняющий обязанности главного тренера Ворсклы

Легенда полтавчан заменила на посту Виктора Скрипника, который недавно ушел в Металлист 1925.

Полтавская Ворскла на официальном сайте объявила о назначении Сергея Долганского исполняющим обязанности главного тренера.

На этой должности легенда клуба заменила Виктора Скрипника, который недавно разорвал контракт с полтавчанами и ушел в Металлист 1925.

Тренерский штаб нового наставника "зелено-белых" будет объявлен позднее.

Сергей Долганский - легенда полтавского клуба, в котором он провел большую часть своей карьеры. На его счету 243 матча в составе Ворсклы, в которых он пропустил 264 гола и 82 раза отстоял на "ноль". В сезоне-2008/09 он стал обладателем кубка Украины.

Летом 2019 года, уже после завершения игровой карьеры, Долганский был назначен на пост тренера вратарей полтавчан, который он занимал до момента повышения до и.о. главного тренера.

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