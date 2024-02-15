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Стала известна дата запуска UPL TV и его формат

Создание единого телепула все ближе и ближе.
Сегодня, 18:04
UPL TV / УПЛ
UPL TV / УПЛ

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила, что запуск нового спортивного канала под названием UPL TV состоится 23 февраля, а его дистрибуцией будет заниматься "1+1 distribution".

Телеканал появится в рамках базовых подписок как на ОТТ-платформах, так и кабельном ТВ и DTH-платформе Viasat.

Со старта сезона-2024/25 в июле УПЛ планирует добавить к трансляциям матчей аналитические программы, предматчевые и послематчевые студии, обзоры, интервью с футболистами, тренерами и руководителями украинского футбола.

Были утверждены три основных временных слота для матчей тура: 13:00, 15:30 и 18:00. Однако за тур-два временные слоты в будние дни могут быть изменены.

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Напомним, что в середине января состоялось заседание Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, во время которого было зарегистрировано линейное медиа ООО "Премьер-лига" для запуска UPL TV.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины

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