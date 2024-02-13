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Шахтер огласил заявку на первый матч плей-офф Лиги Европы с Марселем

На номинально домашний поединок в Гамбург отправились 28 игроков.
Сегодня, 22:20
Шахтер сыграет первый матч с Марселем / ФК Шахтер Донецк
Шахтер сыграет первый матч с Марселем / ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 13 февраля, делегация Шахтера прибыла в Гамбург, где в четверг "горняки" сыграют первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против французского Марселя.

На предстоящий поединок главный тренер команды Марино Пушич взял 28 футболистов, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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Заявка Шахтера:

Вратари: Артур Рудько, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Денис Барченко

Защитники: Валерий Бондар, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий, Лука Лацабидзе

Полузащитники: Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Кевин, Невертон, Марлон, Виктор Цуканов

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси

Напомним, что первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между Шахтером и Марселем состоится в четверг, 15 февраля, в Гамбурге на Фолькспаркштадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Марсель.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер марсель

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