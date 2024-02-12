Пушич назвал главную особенность Марселя

В четверг, 15 февраля, Шахтер проведет поединок с Марселем в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Главный тренер "горняков" Марино Пушич поделился ожиданиями от матча против французской команды.

"Когда команда меняет тренера во время чемпионата, а это уже третий тренер с начала сезона, то она сначала в определенном хаосе, пока все не наладится, и они уже на пути к этому, ведь выиграли большинство поединков.

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Я заметил, что они также изменили стиль игры, поэтому это все интересные моменты, которые мы должны хорошо проанализировать и найти возможность обойти их. У них очень хорошие индивидуальные футболисты, ведь это Марсель, в конце концов, они много вкладывают в эту команду.

Не забывайте, что, когда они играли против «Фейенорда» в полуфинале Лиги конференций, они все еще были на финальном этапе европейского турнира. Если я не ошибаюсь, это клуб, который сейчас занимает 5 или 6 место в таблице Лиги 1, что очень хорошо, и имеет определенные качества, чтобы продвигаться дальше. Потому это будет очень непростой матч.

Это требовательный соперник при определенных обстоятельствах, особенно когда ты играешь на выезде в Марселе. Могу сказать, что это специфические обстоятельства, я знаю это по опыту, но мы также имеем хороший вид. Это будет очень интересная игра", - отметил Пушич.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.

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