Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 12.03.2024
В Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского прошел матч 21-го тура УПЛ между Динамо и Зарей.
Столичный коллектив по разу в каждом из таймов огорчил голкипера луганчан Александра Сапутина.
В первой половине поединка своим десятым голов в чемпионате отметился Владислав Ванат, а за несколько минут до конца основного времени Денис Попов успешно замкнул подачу со штрафного в исполнении Александра Андриевского.
Вашему вниманию видео всех голов матча Динамо - Заря в двадцать первом туре УПЛ:
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Динамо - Заря 2:0
Голы: Ванат, 30, Попов, 85.
Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 15 - 4
Удары в створ: 7 - 2
Фолы: 11 - 7
Атаки: 115 - 53
Динамо: Бущан - Тымчик (Караваев, 46), Попов, Михавко, Вивчаренко - Бражко, Шепелев, Волошин, Шапаренко (Андриевский, 81), Кабаев (Диалло, 89) - Ванат.
Заря: Сапутин - Капустян, Джордан, Токарь, Жуниньо - Башич, Азиангбе, Писаренко, Мичин, Долбнев (Байрук, 90+1) - Ндур (Гильерме, 79).
Предупреждения: Шепелев, Шапаренко.
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