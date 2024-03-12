Шахтер - Минай 2:0: обзор матча и результат игры 12.03.2024
Во вторник, 12 марта, первый игровой день 21-го тура Украинской Премьер-лиги закрывали Шахтер и Минай.
Еще по итогам первого тайма вопрос о победителе данной встречи был закрыт, ведь подопечным Марино Пушича удалось дважды поразить ворота соперника.
Сначала на 24-й минуте Георгий Судаков реализовал пенальти, назначенный за фол Сергея Корнейчука на Ефиме Конопле.
А спустя шесть минут Даниил Сикан с передачи Кевина удвоил преимущество "оранжево-черных".
После перерыва "горняки" не сбавляли оборотов, но собственная неточность и отличная игра в рамке ворот в исполнении Александра Кемкина не позволила им забить больше.
Шахтер продолжает возглавлять таблицу УПЛ, опережая Кривбасс на три очка. При этом у дончан есть матч в запасе. Минай в свою очередь потерпел второе поражение подряд, из-за чего команда Желько Любеновича остается худшей в чемпионате Украины.
Читай также: Динамо одержало "заснеженную" победу над полурезервной Зарей
Статистика матча Шахтер - Минай 21-го тура УПЛ
Шахтер - Минай 2:0
Голы: Судаков, 24 (пен.), Сикан, 30.
Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 31 - 5
Удары в створ: 14 - 1
Фолы: 8 - 7
Атаки: 157 - 61
Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азарови - Крыськив, Бондаренко (Назарина, 85), Зубков, Судаков, Кевин (Цуканов, 64) - Сикан (Траоре, 73).
Минай: Кемкин - Дмитрук, Прокопчук, Чуев, Скиба, Корнейчук (Кораблин, 46) - Витенчук (Семотюк, 64), Петько - Ременяк (Попов, 75), Гуничев (Устименко, 74), Вакула (Тыщук, 84).
Предупреждения: Корнейчук, Кораблин, Устименко.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!