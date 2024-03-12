Шахтер - Минай 2:0: обзор матча и результат игры 12.03.2024

"Горняки" провели очень уверенный поединок, и лишь отличная игра Александра Кемкина спасла его команду от разгрома.

Во вторник, 12 марта, первый игровой день 21-го тура Украинской Премьер-лиги закрывали Шахтер и Минай.

Еще по итогам первого тайма вопрос о победителе данной встречи был закрыт, ведь подопечным Марино Пушича удалось дважды поразить ворота соперника.

Сначала на 24-й минуте Георгий Судаков реализовал пенальти, назначенный за фол Сергея Корнейчука на Ефиме Конопле.

Источник: УПЛ

А спустя шесть минут Даниил Сикан с передачи Кевина удвоил преимущество "оранжево-черных".

После перерыва "горняки" не сбавляли оборотов, но собственная неточность и отличная игра в рамке ворот в исполнении Александра Кемкина не позволила им забить больше.

Шахтер продолжает возглавлять таблицу УПЛ, опережая Кривбасс на три очка. При этом у дончан есть матч в запасе. Минай в свою очередь потерпел второе поражение подряд, из-за чего команда Желько Любеновича остается худшей в чемпионате Украины.

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Статистика матча Шахтер - Минай 21-го тура УПЛ

Шахтер - Минай 2:0

Голы: Судаков, 24 (пен.), Сикан, 30.

Владение мячом: 66% - 34%

Удары: 31 - 5

Удары в створ: 14 - 1

Фолы: 8 - 7

Атаки: 157 - 61

Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азарови - Крыськив, Бондаренко (Назарина, 85), Зубков, Судаков, Кевин (Цуканов, 64) - Сикан (Траоре, 73).

Минай: Кемкин - Дмитрук, Прокопчук, Чуев, Скиба, Корнейчук (Кораблин, 46) - Витенчук (Семотюк, 64), Петько - Ременяк (Попов, 75), Гуничев (Устименко, 74), Вакула (Тыщук, 84).

Предупреждения: Корнейчук, Кораблин, Устименко.

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