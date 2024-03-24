Президент Реал Фармы Лиховидов - самый возрастной профессиональный футболист в мире

Украинский функционер вписал себя в историю футбола.

Николай Лиховидов, президент и игрок Реал Фармы, установил новый рекорд как самый возрастной профессиональный футболист в мире.

В свои 58 лет, 1 месяц и 28 дней он вышел в стартовом составе команды в матче против ЮКСА в рамках 20-го тура Второй лиги. Матч завершился ничьей со счетом 1:1.

Источник: Transfermarkt.com

Напомним, весной прошлого года Лиховидов побил рекорд Кадзуеси Миуры, который в 56 лет провел четыре матча за Оливейренсе во второй португальской лиге.

Ранее сообщалось, что Трубин - в десятке самых дорогих игроков мира вне ТОП-5 лиг Европы.

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