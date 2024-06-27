Иностранный новичок Зари: Рад присоединиться к большому клубу с европейскими традициями

Жан Тонтель готовится к новому приключению в своей карьере.

Несколькими днями ранее Заря объявила о первом летнем трансфере - у словенской Муры был приобретен Жан Тронтель.

В интервью пресс-службе луганского клуба 24-летний защитник поделился ожиданиями от дебютного сезона в составе "черно-белых".

"Прежде всего, я очень рад быть здесь, присоединиться к такому сильному в Украине клубу, как Заря. Пока я еще не успел пообщаться со всеми ребятами, потому что приехал только вчера под вечер. Знаю, что Заря - это большой клуб с европейскими традициями. Готов работать и помогать команде", - сказал Жан.

"Я следил за выступлениями Зари в Лиге Конференций. Смотрел игру против Гента. Все говорили, что Заря - хорошая команда, и часто играет в еврокубках".

"Думаю, они (Бартулович, Мичин и Башич) помогут мне лучше понять команду, партнеров, легче и быстрее адаптироваться. Уже разговаривал с Петаром, сейчас пообщаюсь с тренерами. Поэтому, думаю, все будет отлично".

Жан Тронтель против Харви Эллиотта

Словенец также рассказал о позициях, на которых он может сыграть, и о желании побеждать.

"Чаще я играю на позиции правого защитника. Но также могу сыграть центрального защитника и справа в полузащите".

"Очень хочу сыграть как можно больше минут, помогать побеждать для того, чтобы быть лучше, чем мы есть сейчас. Ну и конечно, занять место где-нибудь на вершине турнирной таблицы".

Жан Тронтель призван закрыть правый фланг обороны Зари, так как за короткий период времени луганчане потеряли сразу двух игроков данной позиции:

Олег Данченко был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем, а Богдан Бутко свободным агентом ушел в Черноморец.

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