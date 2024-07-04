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Заря объявила о подписании молодого австрийца

"Черно-белые" продолжают комплектацию состава перед стартом нового сезона.
Сегодня, 17:51
Габриэль Эскинья / ФК Заря
Габриэль Эскинья / ФК Заря

Заря на своем официальном сайте объявила о подписании второго летнего новичка.

Состав луганского коллектива пополнил австрийский центрбек Габриэль Эскинья.

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Эскинья - воспитанник австрийского Граткорна. При этом 20-летний футболист также побывал в молодежных системах ГАКа и Штурма.

На взрослом уровне выступал за Калсдорф (Австрия), Славен (Хорватия) и Зринськи Осиеко (Хорватия). К Заре присоединился в статусе свободного агента.

Напомним, что ранее Заря подписала правого защитника Жана Тронтеля и выкупила контракт центрального защитника Джордана, который весь прошлый сезон провел за "черно-белых" на правах аренды из Вила Нова.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Заря Луганск

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