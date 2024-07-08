iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легионер Динамо прибыл на просмотр в Зарю

Может быть, этот игрок больше подойдет луганскому коллективу.
Сегодня, 18:39
Бенито / ФК Динамо Киев
Бенито / ФК Динамо Киев

Состав Зари может усилиться одним нигерийским футболистом.

На просмотре в луганском клубе находится хавбек Динамо Бенито - 25-летний игрок вышел в стартовом составе "черно-белых" на товарищеский матч против Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина).

Читай также: Экс-форвард Динамо перешел в необычный чемпионат

Бенито принадлежит Динамо с января 2020 года, когда он в статусе свободного агента перешел из российского тамбова.

С того момента он по разу отправлялся в годичную аренду в донецкий Олимпик (сезон-2020/21) и Хорватскую Горицу (сезон-2021/22).

В прошедшем сезоне Бенито записал на свой счет два гола и одну результативную передачу в 23 матчах за Динамо, отыграв в сумме всего 632 минуты.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми летними трансферами клубов Украинской Премьер-лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Заря Луганск Бенито

Статьи по теме

Трансферы УПЛ: Рубчинский сменил Днепр-1 на Динамо, Полесье подписало Матича, но отдало трех игроков в аренду Трансферы УПЛ: Рубчинский сменил Днепр-1 на Динамо, Полесье подписало Матича, но отдало трех игроков в аренду
"Отдавала бы вся команда": Алиев наехал на Милевского за историю об азартных играх с Суркисом "Отдавала бы вся команда": Алиев наехал на Милевского за историю об азартных играх с Суркисом
Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Мерседес готовит двойной пакет обновлений болида до летнего перерыва Мерседес готовит двойной пакет обновлений болида до летнего перерыва
Помочь журналистам

Видео

Как Магучих вошла в историю: видео рекордного прыжка украинской атлетки
Как Магучих вошла в историю: видео рекордного прыжка украинской атлетки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Евро-2024: Англия прошла Швейцарию, последним полуфиналистом стали Нидерланды
просмотров

Последние новости

Формула 121:10
Мерседес готовит двойной пакет обновлений болида до летнего перерыва
Киберспорт20:55
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi в ТОП-5, Monte вне ТОП-30
Европа20:50
Боруссия Дортмунд усилила оборону лидером вице-чемпиона Бундеслиги
Формула 120:44
Леклер - о провале на Гран-при Великобритании: Я даже и не знаю, что сказать - мне не хорошо
Европа20:18
Бейл был бы в шоке: Лидеры сборной Англии попробовали свои силы в гольфе
НБА19:55
ЛеБрон: Бронни по**й на критику, ему все равно, что о нем говорят
ММА19:53
Нейт Диаз потребовал реванш у чемпиона UFC в полусреднем весе
Теннис19:41
Ястремская проиграла в первом раунде парного смешанного разряда Уимблдона
Теннис19:34
Украинцы на Уимблдоне: Свитолина и Надежда Киченок выиграли, Ястремская уступила в парах
Европа19:21
Президент Барселоны оценил возможное подписание лидера сборной Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK