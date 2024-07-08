Легионер Динамо прибыл на просмотр в Зарю

Может быть, этот игрок больше подойдет луганскому коллективу.

Состав Зари может усилиться одним нигерийским футболистом.

На просмотре в луганском клубе находится хавбек Динамо Бенито - 25-летний игрок вышел в стартовом составе "черно-белых" на товарищеский матч против Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина).

⬛️⬜️ Сьогодні будемо грати таким складом: pic.twitter.com/dpSUt1Aoq7 — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) July 8, 2024

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Бенито принадлежит Динамо с января 2020 года, когда он в статусе свободного агента перешел из российского тамбова.

С того момента он по разу отправлялся в годичную аренду в донецкий Олимпик (сезон-2020/21) и Хорватскую Горицу (сезон-2021/22).

В прошедшем сезоне Бенито записал на свой счет два гола и одну результативную передачу в 23 матчах за Динамо, отыграв в сумме всего 632 минуты.

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