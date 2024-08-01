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Динамо отпустило двух игроков - легионер и сын легенды "бело-синих" перешли в Зорю

Бенито и Алексей Гусев будут выступать за луганскую Зорю на правах аренды.
Сегодня, 15:20
Бенито / ФК Динамо Киев
Бенито / ФК Динамо Киев

Луганская Заря на официальном сайте объявила о переходе в команду двух игроков киевского Динамо. Арендные соглашения с клубом из Луганска подписали Бенито и Алексей Гусев, сын легенды Динамо - Олега Гусева.

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По официальным данным, арендные соглашения между футболистами и клубом рассчитаны на один год – до конца сезона 2024/25. В прошлом сезоне Алексей Гусев выступал за юношескую команду "Динамо". А Бенито провел 23 игры за Динамо в прошлом сезоне. Нигериец забил два гола и отдал один ассист.

Напомним, в первом туре нового сезона украинской Премьер-лиги луганская Заря сыграет против Ингульца. Матч пройдет в воскресенье, 4 августа. Старт встречи запланирован на 18:00.

Стоит отметить, киевское Динамо перенесло матч первого тура национального первенства. Киевляне прошли сербский Партизан во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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