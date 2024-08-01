В Динамо рассказали подробности травмы Дячука в матче с Партизаном

Сроки восстановления защитника пока не известны.

Киевское Динамо разгромило сербский Партизан во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов (9:2 по итогам двух матчей). Но во втором матче киевляне потеряли Максима Дячука.

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Защитник получил травму на 54 минуте встречи с сербами и был заменен Кристианом Биловаром. По информации пресс-службы киевлян, у игрока диагностировано повреждение ключично-акромиального сочленения плеча. Сроки восстановления неизвестны.

Напомним, в третьем квалификационном раунде подопечные Александра Шовковского сойдутся с шотландским ФК Рейнджерс. Первый матч запланирован уже на 6 августа. Время начала встречи еще не определено.

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