iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В Динамо рассказали подробности травмы Дячука в матче с Партизаном

Сроки восстановления защитника пока не известны.
Сегодня, 13:07
Максим Дячук / Getty Images
Максим Дячук / Getty Images

Киевское Динамо разгромило сербский Партизан во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов (9:2 по итогам двух матчей). Но во втором матче киевляне потеряли Максима Дячука.

Читай также: Партизан - Динамо 0:3 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Защитник получил травму на 54 минуте встречи с сербами и был заменен Кристианом Биловаром. По информации пресс-службы киевлян, у игрока диагностировано повреждение ключично-акромиального сочленения плеча. Сроки восстановления неизвестны.

Напомним, в третьем квалификационном раунде подопечные Александра Шовковского сойдутся с шотландским ФК Рейнджерс. Первый матч запланирован уже на 6 августа. Время начала встречи еще не определено.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов УПЛ фк динамо киев Максим Дячук

Статьи по теме

Капитан Партизана оценил поражение от Динамо: "Результат показал разницу" Капитан Партизана оценил поражение от Динамо: "Результат показал разницу"
Динамо Киев: "Бело-синие" второй раз обыграли Партизан в квалификации Лиги чемпионов Динамо Киев: "Бело-синие" второй раз обыграли Партизан в квалификации Лиги чемпионов
Партизан - Динамо: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов Партизан - Динамо: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Рома перед трансфером Довбика представила новую выездную форму Рома перед трансфером Довбика представила новую выездную форму
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Полесье в отборе Лиги конференций, квалификация еврокубков
просмотров
Свитолина разгромила японку на старте Олимпиады и сыграет с шестой ракеткой мира
просмотров

Последние новости

Европа14:50
Рома перед трансфером Довбика представила новую выездную форму
Теннис14:29
"Нет большей радости": Костюк поблагодарила своих фанатов за поддержку после вылета с Олимпиады
Олимпийские игры14:05
Кулиш впервые высказался о серебре на Олимпиаде-2024: Эмоции зашкаливают
Бокс13:51
"Многое может потерять": Чжилей уверен, что Джошуа избегает боя с ним
Европа13:42
Довбика встретили фанаты Ромы перед официальным объявлением о трансфере
Олимпийские игры13:35
Надежда Киченок - о выходе в 1/4 финала на Олимпиаде-2024: Надо находить энергию
Лига конференций13:30
Полесье - Олимпия: онлайн-трансляция отбора Лиги конференций
Бокс13:23
"Комфортно и нокаутом": Именитый тренер озвучил, кому достанется победа в бою Джошуа - Дюбуа
Олимпийские игры13:11
Стрельба из лука на Олимпиаде-2024: Усач проиграл в 1/32 финала, Марченко вылетела в 1/16 финала
Украина13:07
В Динамо рассказали подробности травмы Дячука в матче с Партизаном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK