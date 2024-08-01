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Партизан - Динамо 0:3 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Сегодня, 00:14
Динамо - Партизан / ФК Динамо Киев
Динамо - Партизан / ФК Динамо Киев

В среду, 31 июля, в Белграде в рамках противостояния второго квалификационного раунда Лиги чемпионов прошел ответный матч, в котором Партизан принимал Динамо.

Подопечные Александра Шовковского во второй раз разгромили соперника.

В первом тайме голом отметился Ярмоленко. После перерыва Ванат реализовал пенальти, который и заработал. Финальную точку поставил Караваев.

Видео голов и обзор матча Партизан - Динамо:

Партизан - Динамо 0:3 (по сумме двух матчей 2:9)
Голы: Ярмоленко (17), Ванат (68, пен.), Караваев (90+3).

Партизан: Йованович - Филипович (Де Медина, 83), Муякич, Маркович, Юрчевич (Антич, 79) - Захид (Натхо, 65), Овусу, Лазаревеч, Калюлю (Северина, 65), Го (Трифунович, 65) - Сальданья.

Динамо: Бущан - Караваев, Попов, Дячук (Биловар, 54), Дубинчак - Пихаленок, Буяльский (Андриевский, 70), Шапаренко (Лонвейк, 70) - Ярмоленко (Кабаев, 70), Ванат (Супряга, 78), Волошин.

Предупреждения: Филипович, Маркович.

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