iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Нещерет прокомментировал свою результативную ошибку в матче с Вересом

Руслан извинился перед фанатами киевлян.
Сегодня, 15:05
Руслан Нещерет / ФК Динамо Киев
Руслан Нещерет / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо стартовало в новом сезоне украинской Премьер-лиги нелегкой победой над Вересом из Ровно (2:1), где результативную ошибку допустил Руслан Нещерет.

Читай также: Шовковский - о победе над Вересом: Еще в первом тайме должны были забивать 5

Голкипер "бело-синих" впервые прокомментировал свою ошибку в матче УПЛ, обратившись к болельщикам:

"Хочу извиниться перед командой за такую ​​досадную ошибку, за то, что заставил ребят понервничать. Считаю, надо быть стойким, вратарям это особенно нужно. Об этой ошибке во время игры необходимо немедленно забыть, потому что нет времени разочаровываться.

Верес - хорошая команда, они это доказали в предыдущем поединке с Каратами. То, как мы выходили из-под прессинга в первом тайме, было здорово. А во втором тайме, если бы не ошибка, спокойно довели бы игру до победы", - цитирует Нещерета официальный сайт Динамо.

Напомним, уже в следующий вторник, 13 июля, киевское Динамо сыграет ответный матч против шотландского ФК Рейнджерс. Матч запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Руслан Нещерет фк динамо киев НК Верес

Статьи по теме

Брагару озвучил рецепт успеха Динамо на вторую игру с Рейнджерс в квалификации Лиги чемпионов Брагару озвучил рецепт успеха Динамо на вторую игру с Рейнджерс в квалификации Лиги чемпионов
УПЛ: Черноморец - Заря, Колос - Ингулец УПЛ: Черноморец - Заря, Колос - Ингулец
Результативная ошибка Нещерета не помешала Динамо обыграть Верес Результативная ошибка Нещерета не помешала Динамо обыграть Верес
Трансферы УПЛ: Полесье подписало экс-игрока Динамо и Днепр-1 Трансферы УПЛ: Полесье подписало экс-игрока Динамо и Днепр-1
Помочь журналистам

Видео

Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера
Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, матчи УПЛ, Кубок Италии
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры18:16
"Я еще вернусь": Насибов подвел итоги Олимпиады-2024
Европа18:15
Удинезе объявил о возвращении именитого форварда
Украина17:55
Заря минимально обыграла Черноморец и пока возглавила таблицу
Европа17:47
Борнмут Забарного подпишет игрока Барселоны
Олимпийские игры17:36
Брейкинг на Олимпиаде-2024: Олег Kuzya Кузнецов стартовал с победы на групповом этапе
Олимпийские игры17:30
Прыжки в воду на Олимпиаде-2024: Середа занял лишь 8-е место в финале
Формула 117:25
Вольфф: С уходом Хэмилтона в Мерседес начнется новая эра
Бокс17:12
"Невероятно сильный оппонент": Усик похвалил Фьюри за первый бой
Олимпийские игры17:02
Художественная гимнастика на Олимпиаде-2024: Украина cедьмая в групповом многоборье, Онофрийчук заняла 9-е место
Европа16:38
Защитник МЮ перейдет в другой клуб АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK