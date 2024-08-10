Нещерет прокомментировал свою результативную ошибку в матче с Вересом

Киевское Динамо стартовало в новом сезоне украинской Премьер-лиги нелегкой победой над Вересом из Ровно (2:1), где результативную ошибку допустил Руслан Нещерет.

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Голкипер "бело-синих" впервые прокомментировал свою ошибку в матче УПЛ, обратившись к болельщикам:

"Хочу извиниться перед командой за такую ​​досадную ошибку, за то, что заставил ребят понервничать. Считаю, надо быть стойким, вратарям это особенно нужно. Об этой ошибке во время игры необходимо немедленно забыть, потому что нет времени разочаровываться.

Верес - хорошая команда, они это доказали в предыдущем поединке с Каратами. То, как мы выходили из-под прессинга в первом тайме, было здорово. А во втором тайме, если бы не ошибка, спокойно довели бы игру до победы", - цитирует Нещерета официальный сайт Динамо.

Напомним, уже в следующий вторник, 13 июля, киевское Динамо сыграет ответный матч против шотландского ФК Рейнджерс. Матч запланирован на 21:45 по киевскому времени.

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