Шовковский - о победе над Вересом: Еще в первом тайме должны были забивать 5

Наставник киевского Динамо Александр Шовковский высказался о достаточно непростой победе над Вересом .

По словам украинского специалиста, в первом тайме его команда потеряла достаточно голевых шансов, и должна была громить оппонента еще до перерыва.

"Во-первых, поздравляю всех с началом чемпионата нового. Это большой шаг, потому что в той ситуации, в которой он происходит, надо отдать должное всем организаторам, которые делают возможным это.

И, безусловно, поблагодарить за такую возможность наших воинов, что мы можем выходить и играть матчи, дарить радость, эмоции - такие нужные нашим защитникам, защитницам, людям, которые делают все возможное для того, чтобы мы чувствовали себя в защите.

Во-вторых, безусловно, мы могли побеждать и доводить еще в 1-м тайме счет до 5:0. Во 2-м тайме ничего не предвещало, получили совсем необязательный гол, но при этом еще должны были забивать минимум трижды.

Концовка выдалась немножко... Пытались контролировать мяч, но все равно... Я, честно говоря, недоволен в первую очередь реализацией. По 1-му тайму мы видели на поле только одну команду. Но счет складывается не из созданных моментов, а из забитых голов".

Также Шовковский поделился мыслями о результативной ошибке Руслана Нещерета, отметив, что после того эпизода он спасал команду от пропущенных.

"Я не могу сейчас комментировать ошибки наших игроков в защите, но, безусловно, мы не должны допускать подобных ошибок.

Мы контролировали игру. Игра проходила полностью под нашим контролем до того момента, пока мы не пропустили. Мы дали дополнительные козыри нашему сопернику, они побежали вперед. И при этом мы еще имели возможность для того, чтобы забить.

В конце могли пропустить, тот же Руслан Нещерет очень удачно сыграл в одном эпизоде. Но мы должны были забивать. Безусловно, мы должны были забивать в этом матче 6-7 мячей".

Отметим, что Динамо победило со счетом 1:2. За "бело-синих" забивали Шапаренко и Буяльский, а за Верес забил Шарай.

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