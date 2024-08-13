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Динамо неожиданно отправило футболиста в Польшу

Антон Царенко ушел в аренду.
Сегодня, 12:16
Антон Царенко / Getty Images
Антон Царенко / Getty Images

Киевское Динамо официально отпустило своего полузащитника Антона Царенко в польскую Лехию из Гданьска. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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По официальным данным, арендное соглашение между Динамо и Лехией относительно молодого полузащитника рассчитано на год – до конца сезона 2024/25. О финансовых аспектах соглашения нет никакой информации.

Стоит отметить, что Антон Царенко является воспитанником киевского Динамо. В составе киевлян полузащитник провел 21 матч во всех турнирах, где отличился двумя голами.

Напомним, уже сегодня, 13 августа, киевское Динамо сыграет ответный матч против ФК Рейнджерс. Матч в Глазго начнется в 21:45 по киевскому времени.

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