Динамо неожиданно отправило футболиста в Польшу

Киевское Динамо официально отпустило своего полузащитника Антона Царенко в польскую Лехию из Гданьска. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Читай также: Рейнджерс - Динамо: все что надо знать перед матчем Лиги чемпионов

По официальным данным, арендное соглашение между Динамо и Лехией относительно молодого полузащитника рассчитано на год – до конца сезона 2024/25. О финансовых аспектах соглашения нет никакой информации.

Стоит отметить, что Антон Царенко является воспитанником киевского Динамо. В составе киевлян полузащитник провел 21 матч во всех турнирах, где отличился двумя голами.

Напомним, уже сегодня, 13 августа, киевское Динамо сыграет ответный матч против ФК Рейнджерс. Матч в Глазго начнется в 21:45 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!