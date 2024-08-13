Рейнджерс - Динамо: все что надо знать перед матчем Лиги чемпионов

Во вторник, 13 августа, состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют Рейнджерс (Шотландия) и Динамо (Украина).

В первом поединке команды не сумели выявить победителя, сыграв вничью - 1:1.

Второй матч между Рейнджерс и Динамо будет сыгран в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Во втором поединке эксперты считают фаворитом шотландскую команду, отдавая ей предпочтение.

Победа Рейнджерс - 1.97

- 1.97 Ничья - 3.65

- 3.65 Победа Динамо - 4.10

На выход "джерс" в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния можно поставить с коэффициентом 1.49, а общий успех "бело-синих" оценивается в 2.65.

Где смотреть Рейнджерс - Динамо

В Украине этот матч будет показан на телеканале 2+2, а также на YouTube-каналах FootballHub и Динамо Киев.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция, которая начнется в 21:45 по Киеву.

Ориентировочные составы

Читай также: Названа заявка Динамо на матч с Рейнджерс в Лиге чемпионов

Рейнджерс: Батленд -Тавернье, Суттар, Девис, Йилдиз - Диоманде, Баррон - Черный, Лоуренс, Матондо - Дессерс

Динамо: Бущан - Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак - Буяльский, Бражко, Шапаренко - Ярмоленко, Ванат, Кабаев

Травмированые

Александр Шовковский не сможет рассчитывать на троих исполнителей - Дячук, Шепелев, Михайленко.

Победитель противостояния в раунде плей-офф сыграет против победителя в паре Зальцбург (Австрия) – Твенте (Нидерланды). Проигравший отправится в основной раунд Лиги Европы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!