Динамо - Рейнджерс: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов 06.08.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча киевского клуба в еврокубковом отборе.

Во вторник, 6 августа, Динамо будет принимать шотландский Рейнджерс в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

На предыдущем этапе отбора главного европейского клубного турнира "бело-синие" праздновали уверенный успех, дважды разгромив сербский Партизан (6:2, 3:0). Для команды из Глазго матч с киевлянами станет первым в нынешней еврокубковой кампании.

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Матч между Динамо и Рейнджерс будет сыгран в польском Люблине на Арене Люблин. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Рейнджерс

Трансляция матча Динамо - Рейнджерс будет доступна в этой новости 6 августа и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 21:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканале 2+2, а также на YouTube-каналах FootballHub и Динамо Киев.

В своей истории Динамо и Рейнджерс один раз пересекались на международной арене - в первом раунде Кубка европейских чемпионов-1987/88. Тогда "бело-синие" уступили "джерс" по сумме двух матчей: после домашней победы 1:0 киевляне в гостях проиграли 0:2.

Напомним, что Динамо или Рейнджерс в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретится с победителем пары Зальцбург (Австрия) - Твенте (Нидерланды).

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