Динамо – Рейнджерс: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 06.08.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Уже в следующий вторник, 6 августа, киевское Динамо сыграет против шотландского Рейнджерс в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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В прошедшем раунде квалификации киевляне не оставили шансов сербскому Партизану. Подопечные Александра Шовковского обыграли сербов со счетом 9:2 (по итогу двух матчей) и отправили "друзей" России в квалификацию Лиги Европы. Рейнджерс стартует в квалификации, начиная с третьего раунда квалификации.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между Динамо и Рейнджерсом состоится в польском городе Люблин. На "Люблин Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21.00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч второго раунда квалификации ЛЧ между Динамо и Рейнджерс:

Фаворитом предстоящего матча букмекеры считают команду Александра Шовковского, предпочитая в будущем противостояние с шотландцами.

Победа Динамо – 2,1

Ничья – 3,3

Рейнджерс – 3,5

Коэффициент на то, что обе команды забьют в этом матче составляет 1.9, а на противоположный результат – 1.82.

Статистика противостояния Динамо и Рейнджерс:

Киевляне и шотландцы в своей истории встречались дважды, но матчи проходили с далеких 80-х. Клубы встречались в 1/16 финала Европейского Кубка в 1987 году. Тогда шотландцы прошли киевлян по итогам двух матчей (2:1).

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