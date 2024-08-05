Динамо получило потенциального соперника в решающем раунде квалификации
Состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов.
Киевское Динамо в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов встретится с шотландским Рейнджерсом, а в случае победы сыграет в последнем – плей-офф раунде.
Во время жеребьевки в Ньоне определились потенциальные соперники киевлян.
Так, в случае победы над Рейнджерсом, Динамо проведет матчи против победителя в паре Зальцбург (Австрия) – Твенте (Нидерланды). Ответный матч будет на выезде.
Отметим, что Динамо по мнению экспертов является фаворитом перед первым матчем противостояния с шотландской командой.
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