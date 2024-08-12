Названа заявка Динамо на матч с Рейнджерс в Лиге чемпионов

Шовковский выбрал футболистов, которые могут сыграть в Шотландии.

Киевское Динамо прибыло в Глазго на матч с Рейнджерс в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Главный тренер киевлян Александр Шовковский огласил заявку на поединок:

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Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун

Защитники: Дубинчак, Тимчик, Попов, Биловар, Овчаренко, Себальос, Малыш, Михавко

Полузащитники: Буяльский, Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Волошин, Диалло, Бражко, Пихаленок, Лонвейк, Рубчинский, Брагару

Нападающие: Супряга, Ванат, Пономаренко

Отметим, что в первом матче команды сыграли вничью - 1:1.

Матч Рейнджерс - Динамо состоится во вторник, 13 августа. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45.

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