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Названа заявка Динамо на матч с Рейнджерс в Лиге чемпионов

Шовковский выбрал футболистов, которые могут сыграть в Шотландии.
Вчера, 22:22
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо прибыло в Глазго на матч с Рейнджерс в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Главный тренер киевлян Александр Шовковский огласил заявку на поединок:

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  • Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун
  • Защитники: Дубинчак, Тимчик, Попов, Биловар, Овчаренко, Себальос, Малыш, Михавко
  • Полузащитники: Буяльский, Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Волошин, Диалло, Бражко, Пихаленок, Лонвейк, Рубчинский, Брагару
  • Нападающие: Супряга, Ванат, Пономаренко

Отметим, что в первом матче команды сыграли вничью - 1:1. 

Матч Рейнджерс - Динамо состоится во вторник, 13 августа. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45.

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Источник: ФК Динамо Киев

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