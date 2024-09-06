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Полесье совершило неожиданный трансфер, подписав футболиста из Второй лиги Украины

Полузащитник будет выступать за вторую команду Полесья.
Сегодня, 11:58
Ярослав Караман
Ярослав Караман

Житомирское Полесье официально объявило о подписании контракта с украинским полузащитником Ярославом Караманом, последним клубом которого был ФК Ужгород.

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По официальным данным, 18-летний футболист начнет свои выступления за вторую команду житомирян, ныне тоже играющую во Второй лиге. О сроке контракта и финансовых составляющих перехода никакой информации нет.

Стоит отметить, что этот сезон стал дебютным для Ярослава в профессиональном футболе. Полузащитник провел 4 матча во Второй лиге, где смог отличиться одним голом.

Напомним, Полесье имеет в своем активе 10 турнирных пунктов после четырех сыгранных матчей в УПЛ. Подопечные Ашура занимают вторую строчку турнирной таблицы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ФК Полесье Ярослав Караман

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