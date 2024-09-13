Динамо отправило своего легионера в аренду в Израиль
Динамо на своем официальном сайте объявило об уходе вингера Самба Диалло.
По информации источника, 21-летний сенегалец отправился до конца сезона-2024/25 в аренду в Хапоэль из Иерусалима.
Также отмечается, что у израильского коллектива нет ни права, ни обязательства выкупа контракта футболиста.
В нынешней кампании Диалло пять раз попадал в заявку "бело-синих" на матчи УПЛ и квалификации Лиги чемпионов, но на поле он ни разу не появился.
Примечательно, что в прошлом сезоне ситуация не сильно отличалась: на его счету один гол и две желтые карточки в 14 матчах во всех турнирах. Суммарно он отыграл тогда за киевлян 354 минуты.
Напомним, что ранее Transfermarkt обновил стоимость футболистов, выступающих в Украинской Премьер-лиге.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!