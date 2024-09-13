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Динамо отправило своего легионера в аренду в Израиль

Остаток сезона Самба Диалло доиграет за иерусалимский Хапоэль.
Сегодня, 14:45
Самба Диалло / Getty Images
Самба Диалло / Getty Images

Динамо на своем официальном сайте объявило об уходе вингера Самба Диалло.

По информации источника, 21-летний сенегалец отправился до конца сезона-2024/25 в аренду в Хапоэль из Иерусалима.

Также отмечается, что у израильского коллектива нет ни права, ни обязательства выкупа контракта футболиста.

В нынешней кампании Диалло пять раз попадал в заявку "бело-синих" на матчи УПЛ и квалификации Лиги чемпионов, но на поле он ни разу не появился.

Примечательно, что в прошлом сезоне ситуация не сильно отличалась: на его счету один гол и две желтые карточки в 14 матчах во всех турнирах. Суммарно он отыграл тогда за киевлян 354 минуты.

Напомним, что ранее Transfermarkt обновил стоимость футболистов, выступающих в Украинской Премьер-лиге.

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